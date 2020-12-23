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Источник: выпавшая с балкона жена бизнесмена Шафирова лечилась в психиатрической клинике

По факту ее гибели проводится проверка

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Выпавшая с балкона дома в Москве супруга бизнесмена Бориса Шафирова Ирина проходила лечение в психиатрической клинике. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, проходила лечение в психиатрической клинике имени Алексеева", - сообщил источник.

22 декабря во дворе дома 3 в Ружейном переулке было обнаружено тело Ирины Шафировой в спортивном костюме, предположительно, упавшей с балкона 15-го этажа. В ходе осмотра квартиры предсмертной записки не обнаружено. По факту ее гибели проводится проверка.

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