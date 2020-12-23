СК предъявил обвинения в убийствах на национальной почве шести соратникам Тесака

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение в убийствах на национальной почве шестерым предполагаемым соучастникам националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Во взаимодействии с ФСБ и МВД России в Москве, Сочи и Тюмени задержаны шесть лиц, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона", - сообщила она.

Задержанные - Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. "Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, - сообщила Петренко. - Собрать необходимые доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности, удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена посредством сети Интернет летом 2007 года".

По ее словам, это убийство было совершено в апреле 2007 года вблизи подмосковного Королева.

"Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич, - сообщила Петренко (в сентябре этого год Марцинкевич, по данным СК, совершил суицид на пересылочном пункте в СИЗО Челябинска).

Показания Марцинкевича

"В рамках проведенных [ранее] следственных действий он также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002-2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв. Так, в августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области при проверке показаний Марцинкевича на месте были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены. Указанное убийство было совершено осенью 2003 года", - сообщила представитель СК.

По ее словам, несмотря на давность преступлений проведенный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, "указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности".

В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.

Бывший лидер националистической организации "Русская цель" Семен Токмаков, оказавший вооруженное сопротивление при задержании сотрудникам ФСБ, в ходе допроса сообщил о ряде тяжких преступлений в соучастии с другими членами организации с целью пропаганды националистической идеологии. "В частности, он дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве", - отметила представитель СК.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех задержанных под стражу, устанавливаются другие соучастники и эпизоды преступной деятельности, сообщила Петренко.

Ранее ФСБ России сообщала о задержали в столичном регионе, Сочи и Тюмени шестерых участников неонацистской группировки.

"В ходе проведенных следственных действий экс-лидер группировки Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление. Однако профессиональные действия сотрудников ФСБ России позволили избежать тяжких последствий. Токмаков задержан, под тяжестью представленных улик полностью признал свою вину в организации особо тяжких преступлений по экстремистским мотивам и в настоящее время активно сотрудничает со следствием. Признательные показания также дают и другие задержанные члены неонацистской группировки", - сообщили в ФСБ.

"По замыслу экстремистов, убийства должны были носить демонстративный, политизированный характер и являться инструментом давления на государственные органы с целью изменения проводимой миграционной политики", - сообщили в ФСБ. Так, одним из совершенных нацистами преступлений, стало жестокое убийство и расчленение двух лиц с последующим подбрасыванием частей тел в общественные места. Данные действия сопровождались рассылками провокационных писем в органы государственной власти и различные организации.