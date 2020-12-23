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Прокуратура назвала возможные причины жесткой посадки вертолета под Воронежем

Как сообщил воронежский транспортный прокурор Сергей Федин, инцидент мог произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования
© МЧС России по Воронежской области/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных причин жесткой посадки вертолета под Воронежем, в результате чего пострадали два человека. Об этом в среду рассказал ТАСС воронежский транспортный прокурор Сергей Федин.

"Рассматриваем две основные причины, как техническая неисправность, так и ошибки пилотирования", - сказал Федин.

Он уточнил, что на борту вертолета находились только пилот и техник, пассажиров не было. По данным Федина, они совершали облеточный полет на новой машине. "Купили новую машину, облетывали. Один пострадавший в очень тяжелом состоянии, техник", - сказал собеседник агентства.

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