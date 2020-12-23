Прокуратура назвала возможные причины жесткой посадки вертолета под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных причин жесткой посадки вертолета под Воронежем, в результате чего пострадали два человека. Об этом в среду рассказал ТАСС воронежский транспортный прокурор Сергей Федин.

"Рассматриваем две основные причины, как техническая неисправность, так и ошибки пилотирования", - сказал Федин.

Он уточнил, что на борту вертолета находились только пилот и техник, пассажиров не было. По данным Федина, они совершали облеточный полет на новой машине. "Купили новую машину, облетывали. Один пострадавший в очень тяжелом состоянии, техник", - сказал собеседник агентства.