В Астрахани политика Морозову приговорили к 14 годам колонии за убийство своего сына

АСТРАХАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Астраханский областной суд в среду признал общественного и политического деятеля Галину Морозову виновной в убийстве 12-летнего сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон. Ее приговорили к 14 годам колонии общего режима, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Сегодня облсуд признал 56-летнюю Морозову виновной по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Она призналась в убийстве своего 12-летнего сына. Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима", - сказал он.

По его словам, женщина инсценировала безвестное исчезновение своего сына, который 4 марта этого года якобы ушел в школу и не вернулся. Женщина всячески пыталась запутать следствие, говоря о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Она с точностью опознавала сына на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий оперативно-разыскных мероприятий в тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка было обнаружено под полом заброшенного дома, который ранее принадлежал матери обвиняемой", - отметил представитель областного следственного управления СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за этого между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась момента, когда сын уснет, а потом нанесла удар в область головы острой частью пластиковой кисточки и несколько ударов гантелью. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления женщина перевезла тело ребенка в пустующий дом в Советском районе города Астрахани, который ранее принадлежал ее матери.

В ходе проверки показаний женщина признала вину и указала на место, куда сбросила орудие преступления. На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантель, а также мобильный телефон потерпевшего. Назначенная следователем судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость астраханки.