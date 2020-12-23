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Дело в отношении Сергея Фургала
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Мосгорсуд не отпустил Фургала под домашний арест

Ранее защита экс-губернатора Хабаровского края просила отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве
Здание Мосгорсуда РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Мосгорсуда РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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Защита экс-губернатора просила отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 9 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы 25 ноября продлил срок ареста Фургала до 9 марта 2021 года. Срок предварительного следствия по делу установлен до 8 мая.

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РоссияДело в отношении Сергея Фургала
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