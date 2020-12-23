Муниципальный депутат Галямина признана виновной в нарушениях правил митингов в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду вынес обвинительный приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой по делу о неоднократных нарушениях правил организации митингов, передает корреспондент ТАСС.

"Галямина совершила неоднократное нарушение установленного порядка организации демонстрации и шествия", - говорится в приговоре суда. Наказание будет оглашено в завершающей части судебного акта.

В приговоре отмечается, что Галямина организовала незаконные митинги в целях изменения конституционного строя. "Не сделав должных выводов, выказывая свое пренебрежение законам Российской Федерации, Галямина продолжила заниматься организацией публичных и несогласованных митингов", - пришел к выводу суд, рассмотрев дело.

Как передает корреспондент ТАСС, у здания Тверского суда Москвы в среду собралось несколько сотен сторонников обвиняемой. Полиция приняла усиленные меры безопасности, выставив вокруг суда металлические ограждения. Большинство из собравшихся не смогло попасть в здание в связи с карантинными мерами.

В чем обвиняют

Галямину обвиняют по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину депутат не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Подсудимая в прениях сторон заявила о своей невиновности.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.

В новость были внесены изменения (15:23 мск) - добавлены подробности по тексту.