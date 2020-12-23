В Москве задержаны мошенники, обманувшие 500 пенсионеров под предлогом инвестиций

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве, которые обманули пенсионеров, предлагая инвестировать в возведение супермаркетов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники предлагали пожилым людям инвестировать деньги в возведение супермаркетов. На самом деле строительство не велось. Введенные в заблуждение пенсионеры отдавали свои сбережения, рассчитывая получить хорошую прибыль. В дальнейшем подозреваемые под разными предлогами вынуждали клиентов приобретать акции подконтрольной им организации по завышенной цене. Деньги доверчивых вкладчиков выводились из легального оборота и похищались. Таким образом, по предварительным данным, пострадали более 500 граждан", - сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального и Западного округов столицы в офисах и по адресам проживания задержали шестерых подозреваемых. В их числе супружеская пара и 30-летний житель Подмосковья, которые, по версии следствия, являются организаторами финансовой пирамиды. В ходе четырнадцати обысков обнаружены и изъяты печати, штампы, документы организаций, участвующих в криминальной схеме, мобильные телефоны, электронные носители информации, а также свыше 10 млн рублей", - добавила Волк.