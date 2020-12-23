Прокуратура просит 11 лет для обвиняемого в ДТП с 12 пострадавшими в Нижнем Новгороде

ТАСС, 23 декабря. Сторона гособвинения просит 11 лет колонии для водителя, который 7 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде спровоцировал ДТП, в котором пострадали девять детей и двое взрослых, один человек погиб. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Обвинение запросило 11 лет колонии общего режима обвиняемому в трагическом ДТП со школьниками в центре Нижнего Новгорода. Следующее судебное заседание состоится 14 января 2021 года", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло вечером 7 декабря 2019 года на ул. Горького в Нижнем Новгороде. Столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому шла в театр группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять школьников и двое взрослых. Женщина, сопровождавшая группу, умерла в больнице от полученных травм.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").