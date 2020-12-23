Суд в Воронеже приговорил к шести годам колонии мужчину, через подкоп ограбившего банк

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Коминтерновский суд в Воронеже приговорил к шести годам колонии мужчину, ограбившего на 10 млн рублей банк "Восточный" через подкоп в подвале здания. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Коминтерновским районным судом Воронежа рассмотрено уголовное дело в отношении 43-летнего Андрея Денисова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По ее данным, в марте 2019 года Денисов с подельником, в отношении которого приостановлено уголовное дело, взломали дверь в подвал здания, где находился банк "Восточный", затем пробили каменную стену и через проем пробрались к сейфу, похитив более 4,9 млн рублей, почти $56 тыс. и €20 тыс.

"ПАО КБ "Восточный" был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 10 млн рублей. Иск о возмещении ущерба банку будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Воронежской области.