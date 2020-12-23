Москвич погиб в результате крушения параплана под Калугой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следствие в Калуге проводит проверку по факту гибели жителя Москвы в результате падения параплана в Перемышльском районе Калужской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"23 декабря 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти мужчины во время полета на параплане в Перемышльском районе [Калужской области]. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, два жителя Москвы 23 декабря совершали любительские полеты на парапланах под Калугой, один из них упал на землю и разбился. "Следствие рассматривает различные версии, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняется в сообщении.