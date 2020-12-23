В Оренбурге возбудили уголовное дело после нецелевого использования более 12 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет выявил факт нецелевого расходования бюджетных средств при реализации национального проекта по ремонту дорог в Оренбургской области. Ущерб составил свыше 12 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального Следственного комитета.

"По результатам проверки сообщения о нецелевом расходовании должностными лицами администрации города Оренбурга бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере). Неправомерные действия должностных лиц администрации г. Оренбурга повлекли нецелевое расходование бюджетных средств на общую сумму свыше 12 млн 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По информации следователей, 31 декабря в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между управлением строительства и дорожного хозяйства (УСДХ) администрации Оренбурга и "ГП Дорстрой-Уфа" заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильных дорог на сумму более 196 млн рублей. Спустя некоторое время были заключены дополнительные соглашения на проведение дополнительных работ, которые не были предусмотрены аукционной документацией.

Как сообщал ТАСС, ранее к административной ответственности привлекли начальника УСДХ администрации Оренбурга за неправомерное изменение условий указанного муниципального контракта. Чиновницу обязали выплатить два штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.