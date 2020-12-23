Жителя Калужской области осудили за убийство 20-летней давности

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Тульской области приговорил 46-летнего жителя Калужской области к 15 годам колонии строгого режима за убийство, сопряженное с разбоем, совершенное в 2000 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Прокурор Белевского района Тульской области поддержал в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 46-летнего жителя Калужской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Суд приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте облпрокуратуры.

По данным пресс-службы, 16 апреля 2000 года 26-летний житель Калужской области приехал в город Белев Тульской области, где в магазине "Имидж" с помощью молотка и ножа убил продавщицу, затем похитил из магазина бытовую технику, другие товары и скрылся. "Гособвинитель ориентировал суд на невозможность освобождения злоумышленника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - отметили в пресс-службе.