В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве по неосторожности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в причинении смерти по неосторожности мужчине в результате конфликта в магазине, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации региональных СМИ, конфликт между мужчинами в одном из магазинов Санкт-Петербурга произошел из-за того, что потерпевший находился в помещении без маски.

"Полиция задержала подозреваемого в конфликте, произошедшем в сетевом магазине и закончившемся гибелью петербуржца. Им оказался 35-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что потерпевший получил травмы в сетевом магазине, куда он пришел, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Там у него возник конфликт с другим посетителем, который толкнул потерпевшего, в результате чего тот упал, ударившись о кафель. С различными травмами в тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в одну из городских больниц, где позднее умер.