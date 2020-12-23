СК возбудил дело после жесткой посадки частного вертолета под Воронежем

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки частного вертолета в Воронежской области, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По факту жесткой посадки вертолета в Рамонском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сказала Марковская.

23 декабря примерно в 12:40 в деревне Новоподклетное Рамонского района совершил жесткую посадку вертолет AS 50, в результате которой пострадали пилот и техник, находившиеся на борту. Полет был санкционирован, пилот имел право на управление воздушным судном.

Сейчас осматривается вертолет, взлетная полоса, изымаются образцы топлива, техническая документация, назначены необходимые экспертизы, устанавливается ущерб собственника вертолета. "Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными регистраторов, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту", - заключила представитель управления.