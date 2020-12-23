Прокурор запросил шесть лет колонии аспиранту МГУ по делу о поджоге офиса "Единой России"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон в Головинском суде Москвы попросило приговорить к 6 годам колонии аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Об этом ТАСС сообщила адвокат аспиранта Светлана Сидоркина.

"В ходе прений сторон прокурор попросила назначить моему подзащитному 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала защитник.

На следующем заседании 25 декабря суд выслушает позицию подсудимых и их защитников и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Головинский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о хулиганстве в конце апреля. Дело насчитывает не более пяти томов. Мифтахов находится в СИЗО с февраля прошлого года. Помимо него в хулиганстве обвиняется Елена Горбань, которая находится под подпиской о невыезде, Алексей Кобаидзе, покинувший Россию, и Андрей Ейкин, признавший вину (для Ейкина и Горбань прокурор попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы - 2 года и 4 года условно с испытательным сроком 3 и 5 лет соответственно). Потерпевшей стороной признана "Единая Россия", гражданский иск в рамках дела партия не заявляла, объяснив отказ тем, что сумма причиненного ущерба не столь значительна.

Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По данным следствия, фигуранты разбили окно в офисе "Единой России" в Ховрине 31 января 2018 года. Как следует из обвинения в окончательной редакции, молодые люди на момент совершения преступления были активистами незарегистрированного межрегионального леворадикального анархистского движения "Народная самооборона". Его участники устраивают акты вандализма, нападают на административные здания и госучреждения. Нападение на офис "Единой России", считает следствие, было тщательно спланировано.

В 2018 году Мифтахов и еще один активист при задержании оказали сопротивление сотруднику полиции, распылив ему в лицо перцовый газ. Они полностью признали свою вину в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), Мифтахов принес публичные извинения потерпевшему, добровольно возместив ему причиненный ущерб. Подсудимым были назначены штрафы в размере 45 тыс. рублей каждому. В виде дополнительного наказания был назначен год испытательного срока.