Около 60 многоквартирных домов в Воронеже остались без тепла и горячей воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Авария и утечка на теплосетях в Воронеже стали причиной отключения отопления и горячей воды в 60 многоквартирных домах разной этажности, расположенных на дестяи улицах в центре города. Об этом сообщила журналистам пресс-служба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) города.

"В связи с аварийной ситуацией и утечкой на уличной теплотрассе между улицами Театральная и 25 Октября полностью отключены отопление и горячая вода в 60 многоквартирных домах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, отопления и горячей воды нет на улицах Алексеевского, Кардашова, Карла Маркса, Орджоникидзе, Театральная, 25 Октября, площадь Ленина, Плехановская, проспект Революции, Платонова. "Работы проводят сотрудники ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация", ориентировочное время завершения ремонта - 22:00 (мск) среды", - уточняется в сообщении.

В настоящее время в Воронеже 11 градусов мороза, осадков нет.