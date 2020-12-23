В Краснодаре полиция ввела план "Перехват" в связи с ограблением банка

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре ввели план "Перехват" в связи с розыском двух подозреваемых в похищении платежного терминала из банка, один из которых ранил сотрудника ДПС, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

"В настоящее время введен план "Перехват", проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание злоумышленников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что при задержании один из подозреваемых открыл стрельбу по полицейским, ранен сотрудник ДПС, один из подозреваемых задержан, двое, включая стрелявшего, остаются в розыске. Угрозы жизни и здоровью раненого сотрудника нет, он находится на амбулаторном лечении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.