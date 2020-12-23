Защита обжалует обвинительный приговор муниципальному депутату Галяминой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Защита обжалует обвинительный приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, получившей 2 года условно по делу о нарушении правил организации митингов, передает ТАСС.

"Мы не согласны с вынесенным приговором, считаем вину нашей подзащитной не доказанной", - сказал адвокат Николай Касьян.

Галямину обвиняли по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данным СК, она призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. Вину депутат не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.