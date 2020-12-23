Полиция установила личности подозреваемых в ограблении

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Краснодаре установили личности двоих скрывшихся от органов предварительного следствия подозреваемых в похищении платежного терминала из банка в Краснодаре, один из которых ранил сотрудника ДПС. Они могут быть вооружены, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало, что при задержании подозреваемых, один из которых открыл стрельбу по полицейским, ранен сотрудник ДПС, один из подозреваемых задержан, двое, включая стрелявшего, остаются в розыске. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти.

"За совершение противоправных действий разыскиваются мужчины 43 и 35 лет, худощавого телосложения, славянской национальности, на лицах ссадины, у одного волосы светлые, легкая щетина. Одет в спортивный костюм синего цвета, черная кожаная куртка, футболка с логотипом ФИФА. Данные граждане могут быть вооружены", - говорится в сообщении ведомства.