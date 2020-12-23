Источник: муниципальный чиновник задержан в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Сальского городского поселения Ростовской области, подозреваемый в превышении должностных полномочий, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Глава администрации Сальского городского поселения задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его подозревают в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.