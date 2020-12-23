Мосгорсуд отменил решение о продлении срока ареста $400 тыс. по делу Фургала

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд отменил продление срока ареста $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей жены обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как уточнил ТАСС адвокат экс-губернатора Александр Старцев, Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

"Постановлением Московского городского суда отменено постановление Басманного районного суда о наложении ареста на денежные средства в размере $400 тыс., принадлежащие племяннице Фургала. Дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд в ином составе", - сказал защитник.

Ранее в рамках обеспечения требований иска потерпевших по делу Фургала Басманным судом Москвы были арестованы $400 тыс., принадлежащих Киреевой - племяннице экс-супруги Фургала Ларисы Стародубовой. Басманный суд 6 ноября продлил на полгода срок ареста денежных средств.

В пресс-службе Мосгорсуда уточнили ТАСС, что решение о продлении срока наложения ареста на денежные средства с запретом пользоваться и распоряжаться ими было отменено в связи с допущенными районным судом нарушениями уголовно-процессуального закона.

Фургал в суде неоднократно заявлял, что когда они были в браке со Стародубовой, то заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А теперь они официально разведены, поэтому неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей от Стародубовой на хранение. Как следует из материалов дела, Киреева на допросе в СК не смогла объяснить, откуда у нее $400 тыс., сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

По данным СК, арестованные деньги принадлежали Фургалу и были положены в ячейку на имя племянницы на следующий день после его задержания.