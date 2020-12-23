Ефремов вновь отказался от одного из своих адвокатов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина.

"Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова", - сказал в среду ТАСС Алешкин.

По его словам, семья актера не хочет внимания СМИ. Над кассационной жалобой он больше не работает, однако не исключает, что ее тезисы будут использованы другими адвокатами по делу. "Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю", - добавил Алешкин. В своей кассационной жалобе Алешкин заявлял, что экспертиза не исследовала влияние онкологического заболевания мозга погибшего курьера Серея Захарова на его возможность водить машину. Также он отмечал выход эксперта в показаниях в суде за пределы экспертизы и требовал отменить приговор.

Ефремова продолжают представлять адвокаты Владимир Васильев, Петр Хархорин и Роман Филиппов.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с Добровинским. При этом адвокат предположил, что это - позиция не самой жены актера, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алешкиным.