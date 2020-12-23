В Северной Осетии умерла директор захваченной в 2004 году школы в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший директор школы № 1 в Беслане Лидия Цалиева, пережившая теракт в 2004 году, умерла на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Лидия Цалиева скончалась, ей было 88 лет", - сказал собеседник агентства.