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В Северной Осетии умерла директор захваченной в 2004 году школы в Беслане

Лидии Цалиевой было 88 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший директор школы № 1 в Беслане Лидия Цалиева, пережившая теракт в 2004 году, умерла на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Лидия Цалиева скончалась, ей было 88 лет", - сказал собеседник агентства.

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Цалиева была среди заложников в 2004 году, когда террористы захватили школу в Беслане. В 2005 году она оставила должность директора школы и ушла на пенсию.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.

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