В Северной Осетии умерла директор захваченной в 2004 году школы в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший директор школы № 1 в Беслане Лидия Цалиева, пережившая теракт в 2004 году, умерла на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
"Лидия Цалиева скончалась, ей было 88 лет", - сказал собеседник агентства.
На эту тему
- На поддержку пострадавших в Беслане направят более 125 млн рублей в 2021-2023 годах
- Трутневу представили концепцию создания центра-музея памяти жертв теракта в Беслане
- На помощь пострадавшим в теракте в Беслане направят 123 млн рублей
- Митинги и уроки мужества пройдут по всей России в память о жертвах теракта в Беслане
Цалиева была среди заложников в 2004 году, когда террористы захватили школу в Беслане. В 2005 году она оставила должность директора школы и ушла на пенсию.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.