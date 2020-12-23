Пожар в здании на территории завода "Филикровля" на западе Москвы потушили

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар в одноэтажном здании в Кутузовском проезде на западе Москвы локализован. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 23:02 возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства.

В столичном ГУ МЧС России ТАСС также подтвердили информацию, что площадь пожара составляет 200 кв. м. "Сведений о пострадавших не поступало. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по ликвидации пожара", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пожар произошел на территории завода "Филикровля".

Вечером в среду загорелось одноэтажное отдельно стоящее здание на западе Москвы.

Пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 23:02 возгорание локализовано, а в 23:52 ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (00:01 мск) - добавлена информация о тушении пожара