Неизвестный ранил девушку из пистолета на юго-западе Москвы и скрылся

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пистолета на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, в результате пострадала женщина. Нападавшего ищут, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня в 22:50 в полицию поступила информация о том, что около одного из домов на Профсоюзной улице неизвестный мужчина выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону девушки 1990 года рождения, подходившей к своему подъезду вместе с двумя подругами, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверяет информацию о том, что неизвестный бросил гранату в двоих людей на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на Профсоюзной улице возле дома 58/32. Сейчас место ЧП оцеплено, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В новость внесены изменения (24.12.20, 00:41 мск) - меняется заголовок, добавлены подробности.