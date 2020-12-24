Источник назвал причину отказа Ефремова от адвоката Алешкина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов вновь отказался от одного из своих адвокатов Андрея Алешкина из-за нарушения установленных в семье правил общения со СМИ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье актера.

"Ефремов отказался от услуг Алешкина в связи с нарушением договоренностей об условиях общения с журналистами, а также "тишины в СМИ", - сказал источник.

Ранее в четверг Алешкин сообщил ТАСС, что адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения с ним со стороны Ефремова. По его словам, семья актера не хочет внимания СМИ. Над кассационной жалобой он больше не работает, однако не исключает, что ее тезисы будут использованы другими адвокатами по делу.

В свою очередь источник в адвокатских кругах сообщил ТАСС, что Ефремов подал жалобу на Алешкина в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу, ее рассмотрит адвокатская палата города.

Ефремова продолжают представлять адвокаты Владимир Васильев, Петр Хархорин и Роман Филиппов.

Алешкин вступил в защиту Ефремова 21 сентября. 18 октября по требованию жены Ефремова переговоры с потерпевшими были прекращены. По словам Алешкина, она заподозрила его в сговоре с Добровинским. При этом адвокат предположил, что это - позиция не самой жены актера, а другого его защитника, которому самому не удалось договориться со стороной потерпевших. 16 ноября Ефремов снова подписал соглашение с Алешкиным.