Один погиб при столкновении автомобиля с поездом в Амурской области

ТАСС, 24 декабря. Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на станции Ушумун в Амурской области в четверг, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

"Водитель легкового автомобиля грубо нарушив правила дорожного движения выехал на пути при запрещающем сигнале светофора и врезался в локомотив проходящего грузового поезда. По предварительным данным, в результате происшествия один человек, находившийся в автомобиле, погиб, двое получили тяжелые травмы, еще двое - травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Работники железной дороги не пострадали. По данным Забайкальской железной дороги, в результате столкновения движение по одному пути на станции Ушумун временно приостановлено, задержек пассажирских поездов не зафиксировано.