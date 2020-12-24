СК продлил срок следствия по делу о торговле детьми

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет еще на три месяца продлил срок следствия в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Как уточнил ТАСС адвокат обвиняемых Игорь Трунов, Басманный суд Москвы также продлил срок меры пресечения фигурантам дела до середины марта.

"Следствие по делу продлено на три месяца. Кроме того, Басманный суд продлил нашим подзащитным меру пресечения до 14 марта 2021 года", - сказал защитник. Ходатайства следствия вновь были рассмотрены в суде в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Под арестом в СИЗО находятся врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панаиоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова находится под домашним арестом. Менеджер Чернышова и юрист компании "Росюрконсалтинг" Емашев заявили ходатайство прокурору о заключении досудебного соглашения. В рамках сделки со следствием фигуранты обязались содействовать следователям, изобличить соучастников, сообщить о их роли, способах конспирации, лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по организации торговли несовершеннолетними детьми. По мнению защиты обвиняемых, пойти на такой шаг сотрудников "Росюрконсалтинга" побудило возможное предложение следствия по изменению меры пресечения с содержания под стражей в СИЗО на более мягкую.

Основной фигурант, Константин Свитнев, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Как сообщал адвокат Игорь Трунов, он находится в Праге и готов был приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения. "Он понимает, что из аэропорта его отправят в следственный изолятор. Сейчас Свитнев оттуда доказывает свою невиновность", - пояснил юрист. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - Ирина Когут, гражданка Украины.

Фигуранты дела обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. Уголовное дело было возбуждено в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.