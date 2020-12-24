{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 12 человек

Авария произошла на улице Селькоровской

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. В Екатеринбурге, предварительно, пострадали 12 человек при столкновении служебного автобуса и грузового автомобиля на улице Селькоровской. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

"Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

В УГИБДД уточнили, что движение на месте происшествия затруднено, работают сотрудники Госавтоинспекции.

Теги
РоссияСвердловская область
Следователи начали проверку после нападения собак на девочку в Красноярске
Инцидент произошел во дворе школы
Читать полностью