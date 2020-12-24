В ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 12 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. В Екатеринбурге, предварительно, пострадали 12 человек при столкновении служебного автобуса и грузового автомобиля на улице Селькоровской. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

"Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, сейчас их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

В УГИБДД уточнили, что движение на месте происшествия затруднено, работают сотрудники Госавтоинспекции.