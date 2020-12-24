Следователи начали проверку после нападения собак на девочку в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Проверку по факту нападения бездомных собак на девочку в Красноярске начали следователи, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Информация о нападении появилась в местных СМИ. На школьницу во дворе школы №31, расположенной в Ленинском районе краевого центра, напала стая бездомных собак. На помощь ребенку пришла сотрудница Дома ребенка, сумевшая защитить девочку от животных.

"В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

По оценкам специалистов, в Красноярске насчитывается около 10 тыс. бродячих собак при считающейся "нормальной" популяции в 3 тыс. особей. С начала года в городе произошло несколько нападений животных на людей. 28 февраля в отдельных микрорайонах Красноярска был введен режим ЧС из-за роста численности бродячих собак.