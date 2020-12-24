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Дело возбудили после обнаружения тела младенца на ленте сортировочного цеха в Подмосковье

По словам источника в правоохранительных органах, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Местонахождение его матери устанавливается

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного возбуждено после того, как на ленте сортировочного цеха комплекса по переработке отходов в Егорьевске был найден мертвый младенец. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту обнаружения на сортировочной ленте сортировочного цеха "Комплекс по переработке отходов Егорьевск" тела новорожденного младенца возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Установлено, что смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, местонахождение матери новорожденного устанавливается.

Тело ребенка было обнаружено 23 декабря. Как ранее сообщили в ГУ СК по Московской области, в связи с инцидентом организована проверка. Было осмотрено место происшествия, опрошены сотрудники комплекса, специалист службы безопасности, даны соответствующие поручения в органы внутренних дел. Назначена судмедэкспертиза.

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