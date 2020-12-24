В Хабаровском крае прекратили дело в отношении экс-главы компании "Азия лес"

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае прекратил уголовное дело в отношении бывшего руководителя компании "Азия лес" Александра Пудовкина, обвиняемого в махинациях в лесной отрасли. Об этом ТАСС сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.

"Дело в отношении Пудовкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5. ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), прекращено на основании ч. 2 ст. 75 УК РФ ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием"), ч. 2 ст. 28 УПК РФ и примечания в ст. 291 УК ("Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием") в связи с деятельным раскаянием", - сказал представитель суда.

В отношении лесопромышленника Пудовкина возбудили уголовное дело о хищениях в лесной отрасли. Фигурантом этого дела стал также бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, с 2013 по 2018 год курировавший лесную отрасль в регионе. В эти годы Шихалев оказывал протекцию компании "Азия лес", которую возглавлял Пудовкин. Лесопромышленник незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконно вырубил лес на сумму более 9 млрд рублей.

Пудовкина и Шихалева арестовали в марте 2019 года. Позднее по этому же делу был арестован бывший чиновник из Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин. По версии следствия, с 2016 по 2019 год он получил от руководителя "Азия лес" через счета организации и через посредника взятку в общей сумме более 78 млн рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения компанией субсидий по линии Мипропромторга России. Шихалев в марте этого года был приговорен к 4,5 года условно.