На западе Москвы мужчина тяжело ранил свою бывшую жену

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчина тяжело ранил из пистолета бывшую жену на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"23 декабря 2020 года мужчина вблизи жилого дома на Беловежской улице выстрелил в голову бывшей супруге, с которой находился в конфликтных взаимоотношениях. Женщина госпитализирована в одну из больниц Москвы", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия").