В Ивановской области двое погибли при столкновении автомобиля с деревом

ТАСС, 24 декабря. Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Кинешме Ивановской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"В Кинешме автомобиль "Шевроле Ланос" влетел в дерево. В машине в момент ДТП находилось шесть человек. В результате столкновения два человека, включая женщину-водителя, погибли. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован, у троих травмы различной степени тяжести", - сказал Радостин.

В настоящий момент полиция разбирается в причинах аварии.