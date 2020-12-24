{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ивановской области двое погибли при столкновении автомобиля с деревом

Еще четверо пострадали

ТАСС, 24 декабря. Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Кинешме Ивановской области. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"В Кинешме автомобиль "Шевроле Ланос" влетел в дерево. В машине в момент ДТП находилось шесть человек. В результате столкновения два человека, включая женщину-водителя, погибли. Еще один в тяжелом состоянии госпитализирован, у троих травмы различной степени тяжести", - сказал Радостин.

В настоящий момент полиция разбирается в причинах аварии.

Теги
РоссияИвановская область
Около 50 тыс. человек в шести районах Дагестана остались без света из-за снегопада
Без электроэнергии находятся 35 населенных пунктов
Читать полностью