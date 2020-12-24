{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 50 тыс. человек в шести районах Дагестана остались без света из-за снегопада

Без электроэнергии находятся 35 населенных пунктов

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Нарушения электроснабжения зафиксировали в шести районах Дагестана из-за снегопада, энергетиков перевели на особый режим работы, сообщила в четверг пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Из-за резкого ухудшения погодных условий (снегопад, налипание снега на провода) на территории шести районов Дагестана (Кумторкалинском, Карабудахкентском, Магарамкентском, Табасаранском, Дербентском и Хасавюртовском) происходят локальные отключения электросетевых объектов 6-120 кВ. В аварийно-восстановительных работах задействованы 22 бригады энергетиков (83 человека, 26 единиц техники)", - говорится в сообщении.

По информации компании, налипание снега на провода спровоцировано тем, что в течение трех суток в республике шел непрерывно дождь, а накануне ночью начался снегопад.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались 35 населенных пунктов (около 49 700 человек).

Температура воздуха в районах, где наблюдаются отключения, минус четыре градуса.

Теги
РоссияДагестан
СК требует ареста пятерых националистов, обвиняемых в двойном убийстве
23 декабря по обвинению в этом же преступлении был арестован еще один фигурант дела - Семен Токмаков
Читать полностью