Около 50 тыс. человек в шести районах Дагестана остались без света из-за снегопада

МАХАЧКАЛА, 24 декабря. /ТАСС/. Нарушения электроснабжения зафиксировали в шести районах Дагестана из-за снегопада, энергетиков перевели на особый режим работы, сообщила в четверг пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Из-за резкого ухудшения погодных условий (снегопад, налипание снега на провода) на территории шести районов Дагестана (Кумторкалинском, Карабудахкентском, Магарамкентском, Табасаранском, Дербентском и Хасавюртовском) происходят локальные отключения электросетевых объектов 6-120 кВ. В аварийно-восстановительных работах задействованы 22 бригады энергетиков (83 человека, 26 единиц техники)", - говорится в сообщении.

По информации компании, налипание снега на провода спровоцировано тем, что в течение трех суток в республике шел непрерывно дождь, а накануне ночью начался снегопад.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались 35 населенных пунктов (около 49 700 человек).

Температура воздуха в районах, где наблюдаются отключения, минус четыре градуса.