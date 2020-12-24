Полиция задержала второго подозреваемого в краже платежного терминала в Краснодаре

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали второго подозреваемого в похищении платежного терминала из банка в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.

"Сегодня полицейские задержали [еще] одного из разыскиваемых по подозрению в нападении на финансовое учреждение в городе Краснодаре. 35-летний житель Туапсинского района скрывался от правоохранительных органов в доме у родственников в селе Кривенковском", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина на рейсовом автобусе доехал до Туапсе, где в четверг его задержали сотрудники правоохранительных органов возле автовокзала. Накануне краевое управление полиции сообщало, что личности двоих скрывшихся от органов предварительного следствия удалось установить. Розыск третьего подозреваемого - 43-летнего мужчины - продолжается.