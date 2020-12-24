В Москве задержали чиновника Ространснадзора, отменившего за взятку запрет на полет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инспектор отдела надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных судов в ЦФО Ространснадзора задержан за получение взятки в размере 350 тыс. рублей за снятие запрета на полет. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствием на основании материалов коллег из ФСБ России, УЭБиПК и управления на транспорте МВД России по ЦФО установлено, что в декабре текущего года, находясь на посадочной площадке Мячково, подозреваемый произвел рамповую проверку воздушного судна Cessna, по результатам которой применены меры ограничительного характера в виде запрета на эксплуатацию легкомоторного самолета до устранения выявленных недостатков, - сообщила Марковская. - За снятие указанных ограничений злоумышленник предложил представителю аэроклуба передать ему денежные средства в сумме 350 тыс. рублей, при передаче которых и был задержан в рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий".

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о получении взятки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.