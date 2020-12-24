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Полиция в Петербурге задержала четверых после массовой драки из-за ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Четверых мужчин задержали в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, после драки из-за дорожно-транспортного происшествия, об этом журналистам в четверг сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"23 декабря 2020 года в 21:28 мск в полицию поступило сообщение о драке у дома 68 по улице Железноводской. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые доставили в отдел четверых мужчин в возрасте от 28 до 44 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной для драки послужило ДТП. На всех мужчин составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Полиция Василеостровского района устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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