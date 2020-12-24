В Петербурге задержали мужчину, который намеревался продать девушку в рабство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в качестве рабыни, задержали в Петербурге, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ "Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ" - отметил собеседник агентства.

По его информации, до 2019 года задержанный жил в Дагестане, затем учился в Турции в частном исламском учебном заведении - "Академия Рассвет знаний". Программа учреждения включает изучение радикальной идеологии и богословских сочинений, внесенных в РФ в федеральный список экстремистских материалов. Некоторые духовные наставники учреждения находятся в международном розыске по террористическим и экстремистским статьям.

Выполняя задание одного их наставников, отметил источник, задержанный приехал в Россию в этом году. "В задание входил поиск и подбор молодой незамужней мусульманской девушки в целях ее вывоза обманным путем в Египет под предлогом учебы в теологическом вузе. По прибытии в пункт назначения планировалась ее передача радикальным исламистам, находящимся в международном розыске, и дальнейшее ее насильственное использование в качестве наложницы, оказывающей услуги бытового и интимного характера", - сообщил источник.

Он добавил, что в ноябре в соцсетях задержанный познакомился с девушкой из Петербурга, предложил отправиться с ним на учебу в Египет и убедил сбежать из дома. Они попытались вылететь из аэропорта Пулково в Египет транзитом через Турцию. Задержание было проведено сотрудниками правоохранительных органов при прохождении подозреваемым погранконтроля.