В Подмосковье задержаны обманувшие пенсионеров под видом сотрудников УК

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Королеве подозреваемых в мошенничестве, обманувших пенсионеров под видом сотрудников управляющей компании. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев поступили заявления от пятерых пенсионеров в возрасте от 72 до 92 лет о том, что в их отношении совершены мошеннические действия. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей", - сказала она.

По ее словам, по данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступлений задержаны трое мужчин 23, 27 и 32 лет. Установлено, что злоумышленники, представлялись сотрудниками управляющей компании и под предлогом осмотра квартиры для замены вытяжных труб и чистки вентиляции при проведении капитального ремонта, попадали в помещение. При этом они поясняли, что для пенсионеров возможно проведение данных работ по льготной цене, таким образом присваивая денежные средства потерпевших за оказание фиктивных услуг", - добавила Петрова.

Она отметила, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.