Двух московских студентов, которые хотели разрисовать электричку, задержали в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали двух вандалов, когда они раскрашивали баллончиками с краской несколько вагонов электропоезда в Кировском районе Ленинградской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО.

"На станции Мга задержали двух злоумышленников. Молодые люди, подозреваемые в раскраске электропоезда пригородного сообщения, оказались гостями из столицы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, студенты решили в ночное время раскрасить в стиле граффити несколько вагонов электрички Мга - Санкт-Петербург, для этого они использовали лестницу. Вандалы были задержаны в момент совершения преступления. Возраст подозреваемых - 19 и 21 года. Оба - студенты московских вузов.