Во ФСИН рассказали о состоянии здоровья арестованного мэра Томска Кляйна

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Медики оценивают состояние здоровья мэра Томска Ивана Кляйна, который находится под стражей в СИЗО по делу о превышении полномочий, как удовлетворительное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Томской области.

"Кляйн получает в СИЗО-1 необходимое амбулаторное лечение по поводу имеющихся у него хронических заболеваний. Организованы консультации специалистов из территориальных учреждений областного здравоохранения. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе.

В четверг адвокаты Кляйна заявили об ухудшении состояния его здоровья в СИЗО. По их данным, новое дело было нужно, что продлить заключение мэра под стражей, а "с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья Кляйна, законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей не имеется". Ранее защита просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за состояния его здоровья, которое "требует постоянного контроля профильными специалистами и в целом не позволяет ему находиться под стражей".

Дело Кляйна

Кляйн был задержан 13 ноября, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Виновным Кляйн себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования дела.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генплан и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.

Кроме того, в отношении Кляйна возбуждено второе уголовное дело по факту превышения полномочий. По версии следствия, в 2015 году Кляйн, будучи мэром, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства мэрии предоставить его дочери земельный участок в областном центре без проведения торгов. Впоследствии между городом и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.