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Песков: причинами самоубийств двух сотрудников ФСО стали личные трагедии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) связаны с личными трагедиями, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это человеческая трагедия, личная трагедия", - сказал представитель Кремля, комментируя два случая самоубийств сотрудников ФСО. По его словам, "причины предыдущего случая (30 ноября) не были связаны с многочисленными переработками". "Это неверная информация", - подчеркнул Песков.

"К сожалению, да, это человеческая трагедия, но это связано исключительно с личными причинами", - отметил представитель Кремля, отказавшись от дальнейших разговоров на эту тему.

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