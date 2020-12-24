Суд в Подмосковье признал экс-главу Клинского района Постриганя виновным в коррупции

КЛИН /Московская область/, 24 декабря. /ТАСС/. Клинский городской суд Московской области в четверг вынесет обвинительный приговор в отношении бывшего главы района Александра Постриганя в рамках уголовного дела о получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил: Постригань Александр Николаевич совершил получение должностным лицом взятки в виде денег и иного имущества, в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение им незаконных действий или бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Он также совершил злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в приговоре судьи Дениса Шарапова. Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимого. Наказание для него будет названо в заключительной части судебного акта.

В ходе прений сторон прокуратура попросила суд назначить Постриганю по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) по 5 лет колонии за каждый эпизод и 10 лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), а по совокупности совершенных преступлений - всего 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Бывший чиновник вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал.

Объем обвинительного приговора у Постриганя насчитывает практически то же число страниц, что и приговор экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна - порядка 500 страниц, которому уже четвертый день оглашают судебное решение в Подольском городском суде в рамках уголовного дела о совершении им коррупционных преступлений. Сам Постригань во время оглашения приговора сидит на скамейке в судебной клетке, в то время как его адвокаты и гособвинитель слушают приговор стоя.

В чем обвиняют

По данным следствия, с 2012 по 2013 год Постригань, зная о выполнении работ на объектах капстроительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, выдал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе. Также с 2010 по 2011 год от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, он получил в качестве взятки строительные материалы и ему были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму не менее 20 млн рублей.

В производстве следственных органов находится еще одно уголовное дело в отношении экс-чиновника и еще семерых человек. В зависимости от роли и участия каждого фигуранты дела обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате, легализации имущества, добытого преступным путем, а также в организации и участии в преступном сообществе.

В доход государства

Ранее по иску Генпрокуратуры РФ в доход государства были обращены более 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 10 млрд рублей. В частности, изъяты здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородными железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также земли лесного фонда. Также среди этих объектов есть гостиница в Испании.

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