На Кубани возбудили дело в отношении экс-вице-губернатора

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи на Кубани на основании материалов сотрудников УФСБ по региону возбудили уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края, сообщили журналистам в краевом СУ СК РФ.

"По материалам, предоставленным УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что он занимался бизнесом как лично, так и с помощью доверенного лица, которое входило в совет директоров строительной организации, получал часть доходов, распоряжался ими по своему усмотрению, а также, используя служебное положение, способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации. Эта строительная организация возводила многоквартирный дома на основании договоров о долевом участии, в 2017 году передала права на помещения подконтрольному юридическому лицу.

"Согласно условиям договоров, подконтрольная организация приобрела 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены. В связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв. м. стоимостью более 12,8 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.

Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что речь идет о бывшем вице-губернаторе региона Сергее Пуликовском. Он был отправлен в отставку с должности в сентябре 2020 года при формировании новой команды администрации края после избрания Вениамина Кондратьева губернатором Краснодарского края на второй срок.