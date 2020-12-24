Прокурор заявил, что подбросившие наркотики Голунову были членами преступной группы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывшие сотрудники полиции, обвиняемые в фабрикации уголовного дела журналиста Ивана Голунова, создали для совершения преступления организованную преступную группу. Об этом сказал гособвинитель в суде Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов с целью повышения служебных показателей создали преступную группу для незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности. Роль каждого участника группы была неоднозначна, однако все они были объединены единым замыслом и планом", - сказал гособвинитель в ходе чтения обвинительного заключения в суде.

По словам гособвинителя, общий замысел на незаконное задержание Голунова возник у Ляховца, который привлек в качестве исполнителей остальных оперативных сотрудников полиции. Как сказал прокурор, Коновалов непосредственно подбросил наркосодержащие вещества и весы в квартиру Голунова. Сергалиев и Феофанов непосредственно удерживали Голунова в отделении полиции после задержания, в том числе незаконно наносили ему побои и применяли удушающие приемы. При этом журналисту в нарушении его прав не предоставили право на один звонок близким после задержания.

Обвиняемые заранее незаконно приобрели наркотики для того, чтобы подкинуть их Голунову, заявила прокурор.

"Реализуя свой преступный умысел, по распоряжению Ляховца соучастники преступления в неустановленном месте и в неустановленное время приобрели кокаин и мефедрон, после чего Коновалов подбросил эти вещества в квартиру Голунова", - сказала представитель прокуратуры, зачитывая обвинительное заключение.