Суд в Турции признал потерпевшим отца погибшей 12-летней россиянки

АНКАРА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Суд Бодрума заслушал в четверг показания родителей 12-летней Алисы Адамовой, погибшей в результате несчастного случая в одном из отелей Бодрума на западе республики, и признал отца потерпевшим. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС Оксана Гогунская и Елена Хюннинен, адвокаты бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", представляющем интересы семьи погибшей.

"Сегодня состоялось второе заседание суда Бодрума по громкому делу о гибели несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой. Суд заслушал показания родителей Алисы, Натальи Адамовой и Андриса Лейкуциса, признал отца потерпевшим. Родители Алисы показали, что никаких ограничивающих знаков у бассейна не было, Алиса много лет занималась плаванием и в обычной ситуации ничего бы не случилось. По их мнению, трагедия произошла из-за отсутствия решетки на трубе насоса, которая осуществляла забор воды под высоким давлением на 15-метровую горку, а высвободить руку девочки удалось только сломав трубу при участии пяти человек", - сказали собеседники агентства.

Сотрудник и владелец отеля, где случилась трагедия, продолжают отрицать свою вину. "Они все еще пытаются переложить ответственность за трагедию на родителей - клиентов отеля, что противоречит доказательствам. Сегодня со стороны обвиняемых выступал свидетель, в непредвзятости показаний которого существуют обоснованные сомнения. Наталья и Андрис надеются, что суд внимательно изучит все доказательства и виновные лица понесут заслуженное наказание", - добавили юристы.

Ожидается, что следующее заседание состоится в апреле 2021 года.

Адвокаты добавили, что родителям Алисы "явиться лично в суд позволила финансовая поддержка благотворительного фонда "Вольное Дело", основанного Олегом Дерипаска, благодаря которому привлечены адвокаты в Турции и в России".

Гибель 12-летней Алисы

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, городская прокуратура возбудила дело по факту происшествия.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

26 июня Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года, в том числе и 12-летней девочки. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но турецкая сторона материалы так и не предоставила.

В новость были внесены изменения (14:46 мск) — передается с уточнением в первом предложении - суд Бодрума.