Водителя с подложными госномерами задержали после погони со стрельбой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция в Петербурге после погони со стрельбой задержала пьяного водителя, на автомобиле которого были подложные госномера. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

"На юго-западе Петербурга с погоней и стрельбой полицейские задержали пьяного водителя на автомобиле ВАЗ-211440. При этом сразу же было установлено, что на отечественном автомобиле стоят госзнаки, которые числятся за совершенно другой машиной - Skoda Roomster. В багажнике ВАЗ полицейские обнаружили подлинные госзнаки от этого автомобиля, зарегистрированные на 29-летнюю петербурженку", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в результате применения табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов никто не пострадал. Задержанным оказался 41-летний безработный житель г. Красное Село (Петербург). Также в автомобиле находились двое мужчин-пассажиров. Нарушителя доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. В связи с обнаружением подложных госномеров на автомобиле проводится проверка.