Свердловский облсуд отменил приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

15 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 6,5 лет бывшим сотрудникам свердловской полиции по делу об изнасиловании девушки.

"Судебная коллегия определила: приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении Бессарабова, Мустафина, Тропина отменить. Дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Меру пресечения осужденным в виде содержания под стражей отменить, осужденных из-под стражи освободить. Установить осужденным меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно запрета подсудимым общаться между собой, с потерпевшей по данному уголовному делу, а также возложить обязанность самостоятельно являться по вызовам суда", - сказала судья.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников полиции на служебном автомобиле полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу задержали 22-летнюю девушку, отвезли ее в укромное место и там изнасиловали. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). После инцидента все трое были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника МВД, также были уволены их непосредственные руководители. Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 должностных лиц.