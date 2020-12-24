На Кубани задержали командира взвода ДПС по подозрению во взяточничестве

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Командир взвода ДПС ГИБДД по городу Горячий ключ задержан по делу о получении взяток в крупном размере, совершенном преступной группой. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Белореченским межрайонным следственным отделом краевого управления СК продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Горячему Ключу, иных должностных лиц, а также местных жителей о получении взяток в крупном размере, совершенном организованной преступной группой, за незаконные действия и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В настоящее время командир взвода задержан, следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, командир взвода ДПС распределял наряды инспекторов, находящихся в его подчинении. Кроме того, он обещал подчиненным общее покровительство и попустительство по службе, а взамен систематически получал денежное вознаграждение. По разработанному плану посредники фиксировали нарушения правил дорожного движения на фото и видео, после чего сотрудники полиции останавливали транспортные средства.

"Сотрудники ДПС, зная, что за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, предлагали водителям передавать им денежные средства за свое незаконное бездействие и не привлечение нарушителей к административной ответственности. Водители соглашались и перечисляли деньги на банковскую карту 39-летнего посредника, которые впоследствии были распределены между участниками. В результате с мая 2018 по сентябрь 2020 года фигуранты получили от водителей свыше 1 млн рублей", - пояснили в пресс-службе, добавив, что оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении пятерых инспекторов ДПС в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Они подозреваются в получении взятки. По результатам служебной проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены и привлечены к ответственности. Кроме того, их руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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